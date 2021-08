Neue Leitung : Dorit Ehlert ist neue Schulleiterin an der Grundschule Karstädt

Jahrelange Erfahrung als Grundschullehrerin in Groß Warnow, Karstädt und zuletzt an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg, nun übernimmt Dorit Ehlert zum neuen Schuljahr die Leitung der Grundschule Karstädt.

Karstädt | So früh konnte sie dann doch noch nicht am Montagmorgen in die Schule. „Ich bin früh aufgewacht und ich hatte Gänsehautgefühl. Es war die pure Freude“, beschreibt Dorit Ehlert die Zeit vor ihrem Dienstantritt an ihrer neuen Wirkungsstätte. Mit dem neuen Schuljahr ist die 51-Jährige die neue Schulleiterin an der Grundschule Karstädt. „Als die Schull...

