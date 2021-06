Bluttat in Perleberg : Zeugen erlebten tödlichen Streit vor Döner-Imbiss hautnah mit

Der Prozess um den tödlichen Messerstich vor einem Perleberger Döner-Imbiss am Landgericht Neuruppin geht weiter. Zeugen erlebten die Streitigkeiten aus nächster Nähe. Ein Wiederbelebungsversuch blieb erfolglos.

Neuruppin/Perleberg | Es ging mit vielen Zeugen weiter, denn am Mittwoch konnte der Prozess um den tödlichen Messerstich vor einem Döner-Imbiss in Perleberg wie geplant vor dem Landgericht Neuruppin fortgesetzt werden. Anders als am vergangenen Verhandlungstag, an dem einer der Angeklagten, nämlich Hasan S., nicht erschienen war. Wegen eines Autodefekts, weswegen er die 60...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.