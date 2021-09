Aufruhr in sozialen Medien : Diebe erbeuten Geld in einer Perleberger Tankstelle

In den sozialen Netzwerken wird von einem Tankstellenüberfall in Perleberg berichtet. Laut Information der Polizei war es ein Diebstahl.

Perleberg | Überfall, Raub oder doch nur ein Diebstahl? „Tankstelle Hamburger Straße wegen Überfall geschlossen“ heißt es am Montagvormittag in sozialen Netzwerken. Unsere Zeitung ging der Sache nach. Die Polizeidirektion-Nord in Neuruppin teilte mit, es habe keinen Überfall gegeben. Allerdings wurde Geld gestohlen. Kassiererin abgelenkt Der Vorfall hatte s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.