Polizeieinsatz : Diebe in Perleberg unterwegs

Einer 77-Jährigen wurde das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Perleberg | Ein Rempler und das Portemonnaie war verschwunden. Als eine 77-jährige Perlebergerin am Donnerstag gegen 14.30 Uhr durch die Ochsengasse lief, ging alles ganz schnell. Zwei unbekannte Männer kamen ihr entgegen. Beim Vorbeilaufen bemerkte sie einen kleinen Ruck an der Handtasche - schenkte ihm jedoch keine große Aufmerksamkeit. Erst als sie in der B...

