Der Krieg in der Ukraine : Die ersten Flüchtlinge sind bereits in der Prignitz angekommen

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen im ganzen Land. Friedensgebete finden statt, verschiedene Hilfsaktionen sind angelaufen. Durch private Kontakte sind die ersten Flüchtlinge in der Prignitz untergekommen.

Prignitz | Seit über einer Woche ist Krieg in der Ukraine, ein Krieg der auch die Menschen in der Prignitz nicht unberührt lässt. Ein Fazit, das Landrat Torsten Uhe am Donnerstagabend im Kreisausschuss zog. Mit der Veröffentlichung der ersten Bilder habe sich der Landkreis auf eine zu erwartende Flüchtlingswelle eingestellt. „Die ersten haben inzwischen die Prig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.