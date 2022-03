LAG Storchenland : Noch eine Million Euro für die Prignitz im Leader-Fördertopf

Noch einmal können Prignitzer Vereine, Kommunen, Kleinunternehmen oder Privatleute einen Antrag in diesem Jahr stellen, um Mittel aus der Leader-Förderung zu bekommen. Es ist in dieser Förderperiode der letzte Aufruf.

Perleberg | Die Sanierung der Turnhalle Dallmin oder des Rundweges ums Rambower Moor, der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses Pirow, ein barrierefreier Zutritt am Rathaus Bad Wilsnack, die Sanierung des Garsedower Bootshauses oder des Schulhofes in Berge sowie die Sanierung des Kirchturmes in Stavenow: Das sind Bespiele für Projekte, die in der Förderperiode von 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.