Die Linke in Pritzwalk : „Linke Politik ist mein Zuhause, aber nicht die Partei“

Der Pritzwalker Kommunalpolitiker der Linken, Hartmut Winkelmann, verlässt die Partei, in der er 22 Jahre Mitglied war.

Pritzwalk | Am Freitag hat der Pritzwalker Kommunalpolitiker der Linken, Hartmut Winkelmann, die Partei verlassen. Allerdings behält er sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag. Bei seinem Austritt übt Winkelmann Kritik am Kreisverband. „Die Politik ist ohne Inhalt und ohne Seele“, benennt er eines seiner Motive. „Das ist seit vielen Jahr...

