Gemeindevertretersitzung : Gülitz-Reetz erhebt ab Januar Zweitwohnungssteuer

In Zeiten des Lockdowns wurden in der Gemeinde Gülitz-Reetz verstärkt Zweitwohnsitze angemeldet. Daher soll künftig auch in der Gemeinde eine entsprechende Steuer erhoben werden.

Wüsten Vahrnow | Acht Prozent der jährlichen Nettokaltmiete müssen ab 1. Januar Bewohner mit einem Zweitwohnsitz in der Gemeinde Gülitz-Reetz als Zweitwohnungssteuer bezahlen. Das haben am Dienstagabend die Gemeindevertreter mehrheitlich beschlossen. Infrastruktur wird mitbenutzt In der Vergangenheit war eine derartige Vorlage abgelehnt worden, erinnert sich Bür...

