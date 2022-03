Hilfe für die Ukraine : Diakonie Wittenberge schickt medizinische Hilfsgüter nach Lwiw

Der Krieg in der Ukraine trifft auch die kranken Menschen dort schwer. Die Diakoniestation Wittenberge schickt medizinische Hilfsgüter nach Lemberg.

Wittenberge | Der Krieg in der Ukraine trifft die kranken Menschen besonders hart. Die Diakoniestation Wittenberge reagiert und schickt medizinische Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Lwiw, die früher Lemberg hieß. Die Kisten mit den Hilfsmaterialien wurden am Montagnachmittag an einen Lkw in Wittenberge geliefert, der am Donnerstag die ukrainische Stadt erreichen...

