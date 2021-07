Glöwens Geschäftswelt wächst : Den Traum von der Selbstständigkeit durch Lockdown erfüllt

Am 3. August öffnet erstmals „Dianas Salon“ in Glöwen. Nach 29 Jahren als Angestellte wagt Diana Eichhorst den Schritt in die Selbstständigkeit. Für die erste Woche gibt es schon keine Termine mehr.

Glöwen | Wo in Glöwen einst Brot und Brötchen verkauft wurden, ist jetzt ein Friseursalon eingezogen. In den letzten Wochen haben Diana Eichhorst und ihr Lebensgefährte das Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 83 umgestaltet, renoviert und eingerichtet. Am Dienstag öffnet sich dann erstmals die Tür zu „Dianas Salon“. Ein lang gehegter Traum geht in Erfüllung ...

