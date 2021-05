Laden in Wittenberge gestürmt : Erste Details zum Polizeieinsatz im Tattoo-Studio „Golden Age“

Nach einem großen Polizeieinsatz am Donnerstag in der Perleberger Straße in Wittenberge werden erste Details über die Gründe bekannt. Der Inhaber des betroffenen Ladens stimmt einem Gespräch mit unserer Redaktion zu.

Wittenberge | Am Donnerstag stürmten Polizeibeamte das Tattoo- und Piercingstudio „Golden Age“ in Wittenberge. Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden, wie Inhaber Axel Siepenkothen in einem Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Die Beamten hatten Durchsuchungsbeschlüsse für den Laden, die Wohnung, eine private Garage und für alle Fahrzeuge. Der Vorwurf gegenüb...

