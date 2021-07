Perleberger Bürgerhaushalt : Dergenthiner Volleyballer legen Hand an für neue Beachanlage

Der Sportplatz in Dergenthin verfügt nun über eine neue Beachanlage. Nach einem Arbeitseinsatz haben die Volleyballer des Sportvereins die Anlage ausprobiert. Die Realisierung erfolgte über den Bürgerhaushalt 2019/20.

Dergenthin | Zwei massive Außenpfosten mit je 120 Kilogramm, ein Outdoornetz inklusive Außenantennen sowie eine entsprechende Spielfeldmarkierung - so sieht das Equipment für die neue Volleyballanlage für den SV Dergenthin aus. „120 Kilogramm hört sich schwer an, aber die Pfosten sind auf Rollen und somit leicht transportierbar sowie individuell einsetzbar, so Nic...

