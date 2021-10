Amt ehrt langjährige Kameraden : Der Roddaner Eduard Reichwald ist seit 70 Jahren Feuerwehrmann

Das Amt Bad Wilsnack/Weisen ehrte 64 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren mit der Medaille für Treue Dienste. Am längsten von ihnen ist Eduard Reichwald dabei. Das Ehrenamt bei der Feuerwehr gewinnt an Bedeutung.

Weisen | Als das Amt Bad Wilsnack/Weisen die Medaillen für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr verleiht, muss der 85-jährige Eduard Reichwein am längsten waren. Das hat einerseits damit zu tun, dass coronabedingt in diesem Jahr die Ehrung für die Jahre 2019, 2020 und 2021 vorgenommen wurde, andererseits, weil der Senior im vergangenen Jahr auf 70 Jahre...

