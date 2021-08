Corona bei Union Neuruppin : Spiel in der Landesklasse West droht Absage

Union Neuruppin aus der Fußball-Landesklasse West hat einen Corona-Fall. Es droht eine Spielabsage. Veritas Wittenberge/Breese trifft Samstag auf MSV Neuruppin II und hofft, dass dort kein Kontakt zum Unioner bestand.

Prignitz | In der Fußball-Landesklasse West steht unmittelbar vor dem geplanten Saisonstart am Samstag ein erstes Spiel vor der Absage. Bei einem Spieler des SV Union Neuruppin hat sich nach einem zuvor positiv aufgefallenen Schnelltest jetzt auch nach dem PCR-Test am Dienstagabend bestätigt: Corona positiv. Das meldet der „Ruppiner Anzeiger“. Großteil des Un...

