Prignitz hat höchste Corona-Zahlen : Heftiger Corona-Ausbruch in Kita Kehrberg

Ein einziger Corona-Hotspot lässt die Corona-Zahlen in der Prignitz in die Höhe schießen. Aus der Kita in Kehrberg werden neun weitere Fälle gemeldet. Es drohen Einschränkungen.

Prignitz | Ein einziger Corona-Hotspot und drei Tage genügen, um die Prignitz an die Spitze der Neuinfektionen in Brandenburg zu katapultieren. Mit den heute 13 gemeldeten Neuinfektionen hat der Landkreis die meisten Corona-Fälle in ganz Brandenburg. Hauptgrund dafür ist ein Ausbruch in der Kita Kehrberg. 12 Kinder und drei Erzieher infiziert Bereits am Mi...

