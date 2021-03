Corona-Schnelltests : Falsche Test-Termine für Glöwen

Prignitzer können sich an 16 Stellen im Landkreis testen lassen. An mancher Stelle hapert es mit der Terminbuchung.

Glöwen | In 16 Orten in der Prignitz kann man sich auf Corona testen lassen. Die Teststellen sind über den Kreis verteilt, in größeren Orten befinden sich zum Teil gleich mehrere solcher Stellen. Zumindest eine ist derzeit aber inaktiv. Im Plattenburger Ortsteil Glöwen ist die Teststelle nicht erreichbar. Offene Termine werden online trotzdem angezeigt. Lau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.