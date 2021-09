Bier- und Weinmeile fällt aus : Wittenberger dürfen nicht feiern

Der Wittenberger Interessenring sagt seine Bier- und Weinmeile ab, die Feuerwehr Wittenberge ihren Tag der offenen Tür. Die Corona-Regeln sind der Grund.

Wittenberge | Keine Corona-Patienten in den Prignitzer Krankenhäusern. Nur 38 Infektionen in sieben Tagen, vorwiegend unter Schülern. In Perleberg gibt es gar keinen Corona-Fall und in Wittenberge liegt die Inzidenz bei rund 20. Trotzdem sagt der Wittenberger Interessenring (WIR) seine Bier- und Weinmeile ab und die Feuerwehr ihren Tag der offenen Tür. Beide Verans...

