Corona-Notbremse : Shoppen in der Prignitz ohne Test

Die Inzidenz in der Prignitz sinkt weiter, die Corona-Notbremse wird am Sonntag aufgehoben.

Prignitz | Am Sonntag wird die Corona-Notbremse aufgehoben. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung. Grund ist die anhaltend niedrige Inzidenz. Sie liegt heute den fünften Werktag in Folge unter 100. Nach nur drei Neuinfektionen sinkt sie auf 46. Die Prignitzer dürfen sich auf Lockerungen freuen. So können am Sonntag die Museen und der Tier...

