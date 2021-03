Corona-Notbremse : Prignitzer Einzelhandel muss zittern

Die Zahl der Neuinfektionen zeigt die Dramatik. Schon ab Montag droht dem Einzelhandel die Schließung.

Prignitz | Nur die verzögerte Meldung an das Landesamt für Gesundheit schönt noch die Inzidenz in der Prignitz. Offiziell liegt sie bei 95,85. Wenn aber das Landesamt die am Donnerstag gemeldeten 18 Neuinfektionen einberechnet, wird am Freitag die 100er-Grenze überschritten. Dem Einzelhandel droht ab Montag die Schließung. Notbremse droht ab Montag Wird di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.