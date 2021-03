Perleberg und Kyritz : Impfkampagne nimmt Fahrt auf

15.000 Impfungen an einem Tag und ein Abbau der Reserven für die Zweitimpfung treibt die Impfkampagne voran.

Potsdam/Perleberg | In Brandenburg nimmt die Impfkampagne weiter an Fahrt auf. Am Donnerstag erfolgten nach Angaben des für die Logistik des Impfens zuständigen Potsdamer Innenministeriums 15 632 Impfungen. Seit dem 27. Dezember haben 272 330 Menschen eine Erst- und 91 914 Menschen eine Zweitimpfung erhalten. Von den seit Dezember an Brandenburg gelieferten 472 800 Impfd...

