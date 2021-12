Corona-Demo in Wittenberge : Polizei fährt Großaufgebot

Die Polizei zeigt Präsenz in Wittenberge. Um die 30 Polizeiwagen haben sich am Marktplatz und an der Wache in Wittenberge platziert. Um 19 Uhr soll eine Corona-Demo beginnen.

Wittenberge | Die rechte Partei „Der III. Weg“ hat für heute 19 Uhr eine Demonstration in Wittenberge angemeldet. Die Polizei zeigt Präsenz im gesamten Stadtgebiet. Allein am Marktplatz stehen rund 15 Mannschaftwagen und Spezialautos. Hier soll Start des Protestmarsches sein. Mehrere Streifen fahren durch die Innenstadt, beobachten die Situation. Auch am Bahnhof...

