Wittenberge erhält neue Kita : Erster Bau einer Kindereinrichtung seit 40 Jahren vor dem Start

Wittenberge will erstmals seit Jahrzehnten wieder eine neue Kita errichten. Mit der Aufstellung von Containern als Zwischenlösung haben die Vorbereitung dafür begonnen. Die neue Kita wird zwischen zwei Parks entstehen.

Wittenberge | Graue Container mit großzügiger Verglasung sind in den vergangenen Tagen neben der Wittenberger Kita „Märchenland“ aufgebaut worden. Sie bilden den ersten Schritt für den anstehenden Neubau der Kindereinrichtung. Nach dem kompletten Innenausbau der Container können sich die in der kommunalen Einrichtung betreuten Kinder dann in der zweiten Dezemberhäl...

