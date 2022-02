Landratswahl Prignitz : Clemens Wehr wird Landratskandidat der Grünen

Die Kreisgeschäftsführung von Bündnis 90/Die Grünen (Kreisverband Prignitz) gibt ihren Kandidaten für die Landratswahl bekannt: Clemens Wehr.

Prignitz | Bei der gestrigen Aufstellungsversammlung der Bündnisgrünen in der Prignitz wurde Clemens Wehr als Kandidat für die Landratswahl am 8. Mai gewählt. Das teilte am Dienstag die Kreisgeschäftsführung von Bündnis 90/Die Grünen (Kreisverband Prignitz) mit. Der 55-jährige Diplom-Kommunikationsdesigner ist Gemeindevertreter in Plattenburg. Neben seiner Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.