Cleanup Day in Breese : Breese putzt und pflanzt mit Erfolg

Putzen, Pflanzen und Reparieren - nach dem Cleanup Day in der Gemeinde Breese ziehen die Macher ein positives Fazit.

Breese | Erste Erfolge wie eine neue kleine Bank am Rundling in Kuhblank sieht man sofort. Anderes werden die Einwohner und Besucher erst später entdecken. Im Frühling, wenn die Frühblüher ihre bunten Köpfe aus der Erde stecken werden. "Hunderte Blumenzwiebeln haben wir gesteckt", sagt Bärbel Treutler, Ortsvorsteherin in Groß Breese. Sie ist zufrieden...

