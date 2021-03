Clara-Zetkin-Park : Das öffentliche WC-Häuschen steht

Der Clara-Zetkin-Park in Wittenberge hat jetzt eine öffentliche Toilette.

Wittenberge | Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat der Clara-Zetkin-Park in Wittenberge nun eine öffentliche Toilette erhalten. Am Dienstagabend wurde das Toilettenhäuschen im südöstlichen Bereich des Parks, gegenüber der Einbiegung der Perleberger Straße und Röhlstraße, mit Hilfe eines Krans aufgestellt. Es soll in den kommenden Tagen angeschlossen werden...

