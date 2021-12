Christvesper : Gottesdienste zu Heilig Abend in der Prignitz

Gefeiert wird der Heilig Abend vom Pfarrsprengel Westprignitz unter anderem in Groß Warnow, Mankmuß, Sargleben und Garlin.

Prignitz | Wie Pfarrer Michael Uecker informiert, werden die Christvespern am diesjährigen Heilig Abend im Pfarrsprengel Westprignitz zu den folgenden Zeiten abgehalten. Alle Christvespern finden unter freiem Himmel statt: 14 Uhr in Groß Warnow mit Bläserinnen und Bläsern 15 Uhr in Mankmuß (nicht in Boberow) in A. Törpers Weihnachtswelt 15.15 Uhr ...

