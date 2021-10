Wittenberger Altlast blüht auf : Chemische Reinigung: Narzissen auf früher belasteter Fläche

Auf dem Gelände der früheren Chemischen Reinigung in Wittenberge sollen im nächsten Jahr Narzissen blühen. Auch Bäume werden gepflanzt. Die Vorarbeiten zur Gestaltung laufen bereits.

Wittenberge | Eine kleine Mauer ist in den vergangenen Tagen an der .Wahrenberger Straße entstanden. Sie soll an die alte Stadtstruktur erinnern und eine Einfassung für die Freifläche bilden. Sie bildet zugleich einen Vorgriff auf die Gestaltung des Areals der früheren Chemische Reinigung. In den 1990er Jahren geschlossen, beschäftigt diese dennoch bis heute die St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.