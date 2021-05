CSD in der Prignitz : Jugendforum sendet Live-Stream aus dem Effi

Es wird ein bunter Tag, wenn am 5. Juni der Christopher Street Day in der Prignitz mit einem Livestream gefeiert wird.

Prignitz | Der Tag ist gesetzt: In weniger als einem Monat, am 5. Juni, wird in der Prignitz der CSD gefeiert – ein Tag für die Vielfalt der Liebe und der geschlechtlichen Identitäten. Da die Pandemie es nicht zulässt, auf bunten Wagen durch die Straßen zu ziehen, wird das Fest in die digitale Welt verlagert. Zwischen 10 und 20 Uhr sollen, Grußbotschaften, Showa...

