Im Tiefflug über den Landkreis : Jets machen Höllenlärm am Prignitzer Himmel

Im Tiefflug über die Prignitz. Höllenlärm am Himmel. Das kann in diesen Tagen der Fall sein. Die Bundeswehr absolviert Übungsflüge an der Landesgrenze im Bereich Ludwigslust. Die Prignitz gilt auch als Korridor.

Prignitz/Ludwigslust | Sie sind extrem laut und fliegen beängstigend tief: Düsenjäger erschrecken immer wieder Menschen. Jüngst donnerte einer über Warlow bei Ludwigslust hinweg. Er kam wie aus dem Nichts und raste ohrenbetäubend laut über die Region. Der Eindruck vieler Einwohner, solche Manöver würden vor allem über Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg geflogen, täuscht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.