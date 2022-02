Bärbel Treutler bei Steinmeier : Prignitzer Vertreterin bei der Bundespräsidentenwahl

Frank-Walter Steinmeier hat Bärbel Treutler in der Bundesversammlung durch das energische Eintreten für Demokratie und Frieden beeindruckt. Die Grünen-Kommunalpolitiker nutzte den Tag in Berlin für viele Gespräche.

Berlin | Eine freundliche und entspannte Atmosphäre sowie interessante Gespräche, so beschreibt Bärbel Treutler ihre Eindrücke von der Bundespräsidentenwahl am Sonntag. Die Grünen-Kommunalpolitikerin war die einzige Prignitzer Vertreterin in der Bundesversammlung, die Frank-Walter Steinmeier wieder zum Bundespräsidenten wählte. „Wenn man Fragen hatte, wurde ei...

