Bald wieder Bummeln an der Elbe : Deich in Wittenberge wird am 6. August fertig

Ab 6. August kann in Wittenberge wieder auf ganzer Länge auf dem Elbdeich gebummelt werden. Zudem entstehen neue Aufenthaltsmöglichkeiten. Dafür haben das Landesamt für Umwelt und die Stadt gemeinsam investiert.

Wittenberge | Am 6. August soll es soweit sein. Dann wird die Hochwasserschutzanlage in der Elbstraße und im Bereich des früheren Lindendeiches übergeben. Und der Wittenberger Bummelboulevard an der Elbe wird sich wieder komplett präsentieren können. Gefühlt ist das das an den Wochenenden, aber zunehmend auch in der Woche, bereits so. Vom Spaziergänger bis zur komp...

