Rolandstadt Perleberg : Bürgermeisterin Annett Jura wechselt im März ins Bauministerium

In der Stadtverordnetenversammlung gab Annett Jura am Donnerstagabend ihren Abschied bekannt.

Perleberg | Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura (SPD) verlässt im nächsten Monat die Rolandstadt Perleberg. Dies gab sie am Donnerstagabend auf der Stadtverordnetenversammlung in einer persönlichen Erklärung bekannt. „Es hat sich für mich eine neue berufliche Herausforderung in Berlin ergeben“, teilt sie dort den anwesenden Abgeordneten und Bürgern mit. Sie...

