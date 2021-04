Bürgermeister hat Premiere : „Gemeinde Weisen lebt über ihre Verhältnisse.“

Die Gemeinde Weisen steht vor finanziellen Problemen. Das ist aber nur eine Herausforderung für den neuen Bürgermeister.

Weisen | Es war seine erste Sitzung als Bürgermeister und Robert Enge nutzte sie für einen leidenschaftlichen Appell. Am Anfang gleich eine Offenbarung: "Leider musste ich in den letzten Tagen und Wochen feststellen, dass die Gräben tiefer sind, als erwartet." Seine Rede ist emotional, zeugt von den Aufgaben und Herausforderungen, denen er sich in Zukunft stel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.