Jetzt sind die Bürger gefragt : Erste „Stadtkomplizen“ in Perleberg und Wittenberge

Stadtkomplizen gesucht: Perleberg und Wittenberge laden ihre Bürger ein, sich an Ideen für eine lebenswertere Stadtmitte zu beteiligen. In beiden Städten öffnete am Freitag eine "Ansprech.Bar" als Anlaufpunkt.

Perleberg/Wittenberge | Das alte Gebäude am Großen Markt 10 in Perleberg ist baufällig und eingerüstet. Doch im Parterre des Hauses regt sich seit Freitag wieder Leben: Unter dem Motto „Stadtkomplizen“ startet hier ein gemeinsames Beteiligungsprojekt der Städte Perleberg und Wittenberge. Das Ziel: Ideen sammeln für eine vitale Innenstadt. Die „Ansprech.Bar“ hat geöffnet ...

