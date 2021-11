Adventstürchen Prignitz : Buddeln, Bauen und Recyceln: Das Kieswerk bei Perleberg

Wer das Firmengelände der PS Kieswerke nördlich von Perleberg betritt, hat in der Regel nicht die Gelegenheit, einen Blick auf das 55 Hektar große Gelände zu erhaschen. "Der Prignitzer" führt über das Gelände.

Perleberg | Im Büro der PS Kieswerke nördlich von Perleberg hängt ein Foto. Darauf zu sehen ist eine beige Sandlandschaft mit einem kleinen See in der Mitte, das Ganze umrandet mit Kiefernwald. Das Luftbild zeigt das Gelände der Kieswerke, wie es sich vor Jahrzehnten einmal darstellte. Der See ist seitdem gewachsen, die Landschaft aus Sand und Kies hat sich steti...

