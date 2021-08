Breese verschönern : Breeser Bürger wollen sich am World Cleanup Day beteiligen

Mit Einsätzen am 18. September wollen Bürger von Breese den Ort verschönern. Dabei soll ein Zeichen gesetzt werden, dass Ideen der Bürger umgesetzt werden. Der Ordnungsausschuss hat die Weichen für die Aktion gestellt.

Breese | Das Ortsbild gestalten und nicht nur aufräumen und Müll beseitigen will der Ordnungsausschuss der Gemeinde Breese mit möglichst vielen Bürgern beim World Cleanup Day am 18. September. Dafür wurden die Weichen bei der Beratung am Donnerstagabend gestellt. Dabei orientierten sich die Ausschussmitglieder und weitere Abgeordneten an der Prioritätenliste, ...

