Feuerwehreinsatz Perleberg : Brand in Lagerhalle in Quitzow

Die Freiwillige Feuerwehr Perleberg hat mit Unterstützung mehrerer Ortswehren am Mittwochabend das Feuer in einer Quitzower Lagerhalle gelöscht. Geschredderte Abfälle waren in Brand geraten.

Perleberg | Die Freiwillige Feuerwehr Perleberg ist am Mittwochabend zum Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Quitzow gerufen worden. Dort lagerte geschredderter Abfall. Mit Unterstützung der Ortsfeuerwehren Spiegelhagen, Düpow, Quitzow, Dergenthin und Groß Buchholz konnten die Flammen mit mehreren C-Rohren gelöscht werden, teilte die Wehr am Donnerstag mit. ...

