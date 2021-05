Streit vor Perleberger Dönerimbiss : Weißes T-Shirt voller Blut lag auf dem Tisch

Beleidigungen und Streit könnten die Ursache für die Bluttat vor einem Perleberger Dönerimbiss gewesen sein. Der Verteidiger des Hauptangeklagten verlas heute eine Erklärung seines Mandanten.

Perleberg | Als die Polizei am 24. Oktober vergangenen Jahres den Döner-Imbiss von Hüseyin S. in Perleberg betrat, machte er auf die Beamten einen „sehr gestressten“ Eindruck. "Er lief mit dem Handy am Ohr hektisch hin und her und hat uns erst gar nicht registriert“, erinnerte sich ein Beamter am Dienstag. Erst nach mehrmaliger Aufforderung habe er das Handy weg ...

