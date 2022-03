Der beste Blitzer : Polizei blitzt besonders gern auf der B189

Die B 189 zwischen Perleberg und Wittenberge gehört zu den beliebtesten Standorten für einen Blitzer.

Perleberg | Wer den Eindruck hat, dass die Polizei gefühlt ständig auf der neuen B 189 zwischen Perleberg und Wittenberge blitzt, liegt damit gar nicht so falsch. Der Bereich gehört zu den favorisierten Stellen der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Unsere Nachfrage in der Pressestelle bestätigt das. Zwei Kontrollen pro Woche Im vergangenen Jahr gab es all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.