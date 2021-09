Gemeindevertreter Gülitz-Reetz : Bis Jahresende werden keine Anträge für Photovoltaik angenommen

Unter welchen Aspekten sollen in der Gemeinde Gülitz-Reetz Photovoltaik-Freiflächenanlagen gebaut werden dürfen? Bis zum Jahresende wollen die Gemeindevertreter über die Kriterien entscheiden.

Wüsten Vahrnow | Nach welchen Kriterien sollen in der Gemeinde Gülitz-Reetz künftig Photovoltaik-Freiflächenanlagen gebaut werden dürfen? Eine Antwort dazu soll es in den kommenden Monaten geben. Doch solange, genau bis zum 31. Dezember, sollen keine Anträge von Investoren angenommen werden. Diesen Beschluss fassten am Dienstagabend die Gemeindevertreter einstimmig. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.