Landeskriminalamt ermittelt : Ermittlungen zur Brandursache in Lübzower Biogasanlage dauern an

Nach dem Feuer im Blockheizkraftwerk der Biogasanlage in Lübzow am Mittwoch suchen Gutachter des Landeskriminalamtes weiter nach der Ursache. Vermutet wird ein technischer Defekt.

Lübzow | Die Biogasanlage im Perleberger Ortsteil Lübzow ist nach dem Brand am Mittwoch inzwischen wieder von der Polizei freigegeben, kann aber in nächster Zeit nicht ans Netz gehen. Betreiber Bernd Cord-Kruse geht von einem immensen wirtschaftlichen Schaden aus, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Am Donnerstag und Freitag haben Ermittler des Landeskri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.