Betrüger am Telefon : Polizei warnt: Betrugsmasche mit heulender Tochter

Betrüger fordern hohe Geldsummen von ihren Opfern. Angeblich habe die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Prignitz | Eine vermeintlich heulende Tochter im Hintergrund, ein vermeintlicher Unfall mit Toten und ein redegewandter Anrufer - das ist eine Betrugsmasche, die in diesen Tagen für Schlagzeilen sorgt. Auch in der Prignitz häufen sich die Fälle, warnt Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizei in Neuruppin. Frauen sollten Kaution zahlen Betroffen waren zwei...

