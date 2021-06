Neues Projekt in Wittenberge : Prignitzer Jugendliche werden zu Machern

In diesem Jahr kommt das Projekt "RaumPioniereZukunft" nach Wittenberge. Am 18. Juni sind alle jungen Menschen eingeladen, Ideen einzubringen. Ob bessere Spielgeräte oder ein neuer Jugendclub – fast alles ist denkbar.

Wittenberge | Worüber genau am Freitag, den 18. Juni, in Wittenberge gesprochen wird, das ist noch völlig offen. Denn das ist die zentrale Idee hinter dem Beteiligungsprojekt „RaumPioniereZukunft“: Vor Ort entscheiden die Jugendlichen selbst, welches Vorhaben sie angehen möchten, was sie verändern, verbessern oder gar erst erschaffen möchten. Umsetzung wird prof...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.