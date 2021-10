Dorfanger in Berge : Berge sucht Imbissbetreiber und hat nun auch Apothekendienst

Der Döner-Imbiss am Dorfanger ist leer. Die Gemeinde Berge sucht einen neuen Imbissbetreiber, steht in Verhandlungen. Neu am Anger ist bereits der Rezeptkasten der Adler-Apotheke Karstädt.

Berge | Wer mal schnell in Berge einen Döner zwischendurch essen wollte, steuerte den Imbiss am Dorfanger an. Jahrelang war dort einer mit wechselnden Betreiber ansässig. Doch nun stehen die Räumlichkeiten seit Wochen leer. Die letzte Betreiberin hatte den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt. Aber es soll wieder weitergehen. „Wir suchen einen neuen Betreiber. ...

