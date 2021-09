Wittenberger Handballer : Beim Saisonstart der PHC-Handballer spielt die Ungewissheit mit

Die Handballer des PHC Wittenberge starten Samstag um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Werder II in der OSZ-Halle in die neue Saison der Verbandsliga Nord. Damit endet eine lange Pause von neun Monaten.

Wittenberge | Die Pause war lang. Elf Monate. Samstag ist sie vorerst beendet. Die Handballer des PHC Wittenberge starten um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Werder II in der OSZ-Halle in die neue Saison der Verbandsliga Nord. Im Vorspiel betreten die Herren das PHC II das Parkett. Sie treffen in ihrer ersten Partie der Kreisliga 2021/22 auf die SGH Elektro...

