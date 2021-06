Prignitzer Beachvolleyball : Vorjahressieger Stuttkewitz/Rogner in Rangliste schon wieder vorn

Zum Auftakt der Prignitzer Beachvolleyballsaison trafen sich an den ersten beiden Spieltagen 41 Duos am Wittenberger Friedensteich. Die Herren-Rangliste sieht die Vorjahressieger Stuttkewitz/Rogner schon wieder vorn

Prignitz | Zum Auftakt der 28. Prignitzer Beachvolleyballsaison und der 3. Volks- und Raiffeisenbank-Rangliste trafen sich an den ersten beiden Spieltagen insgesamt 41 Duos auf der Anlage am Wittenberger Friedensteich. Und der Saisonstart fand nicht nur unter den Aktiven reges Interesse. Am ersten Spieltag war ein rbb-Fernsehteam zu Gast und drehte eine kurze Se...

