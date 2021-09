Beachvolleyball Prignitz : Vorjahressieger-Duo verteidigt Herren-Ranglistentitel

Die Prignitzer Beachvolleyball-Rangliste endete nach 16 Spieltagen bei den Herren mit der Titelverteidigung von Christoph Rogner/Tim Stuttkewitz. An den Spielen am Wittenberger Friedensteich beteiligten sich 129 Duos.

Prignitz | Die V+R Bank-Beachvolleyball-Rangliste in der Prignitz endete nach 16 Spieltagen bei den Herren mit der Titelverteidigung des Duos Christoph Rogner/Tim Stuttkewitz. Rang eins in der Mixed-Konkurrenz holten sich Nadine Beier/Martin Ferch. Bei den Damen erfolgte bei nur sieben Paarungen keine Wertung. Weitere Titel gingen an Christian Greve/Andreas K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.