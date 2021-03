Perleberg : Anbau für Geschwister-Scholl-Schule wird deutlich teurer

Der Anbau an die Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg wird laut Architekt Andreas Elz rund 660.000 Euro teurer.

Perleberg | Auch an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg steigen seit Jahren die Schülerzahlen. Ein Anbau soll die Raumnot beseitigen, doch die Kosten für die Schulerweiterung laufen aus dem Ruder. Das bestätigten am Dienstagabend Bauamtsleiter Hagen Boddin und Architekt Andreas Elz im Stadtentwicklungsausschuss. Rund 3,35 Millionen Euro Baukosten h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.