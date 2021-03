Baugebiet in Breese : Alleebäume werden nicht gefällt

Die Gemeinde Breese will ihr neues Baugebiet ohne Baumfällungen an die Landesstraße 11 anbinden.

Breese | Die Verkehrserschließung des neuen Wohngebietes von Breese soll möglichst ohne Baumfällungen erfolgen. Darauf hat sich der Bauausschuss der Gemeinde am Dienstagabend verständigt. Kernpunkt dabei ist die Anbindung an die Landesstraße 11. Dafür müssten, nach Einschätzung des Planers, sechs bis sieben Alleebäume gefällt werden, wenn in diesem Bereich wie...

