Bauen in Groß Pankow : Zurück aufs Dorf - aus Überzeugung

Christoph Kuhblank und Katja Jenns haben sich in Retzin den Traum vom eigenen Haus verwirklicht. Hier und in anderen Ortsteilen von Groß Pankow sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Einfamilienhäuser entstanden.

Retzin | Das Haus ist weitgehend fertig, an diesem Samstag ist der große Umzug geplant. Rundherum gibt es noch viel zu tun – eine Terrasse fehlt noch, Hecke und Zaun sowie eine Auffahrt will Christoph Kuhblank noch bauen. Zusammen mit seiner Frau Katja Jenns und dem anderthalbjährigen Sohn Emil hat er sich in Retzin (Gemeinde Groß Pankow) den Traum vom eigenen...

